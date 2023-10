Osimhen e gli infortuni in nazionale: i precedenti che fanno impallidire il Napoli

Dal 2020 ad oggi, sono infatti già 19 le gare che Osimhen ha saltato col Napoli dal rientro dei viaggi in Nigeria

© foto di www.imagephotoagency.it

Due precedenti che fanno impallidire il Napoli. Non è certo la prima volta che Victor Osimhen, durante un viaggio in Nigeria, si trova alle prese con condizioni spiacevoli che metteranno in ansia il club azzurro. Lo ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che rievoca due precedenti situazioni.

Dal 2020 ad oggi, sono infatti già 19 le gare che Osimhen ha saltato col Napoli dal rientro dei viaggi in Nigeria a causa di infortuni e Covid, con la famigerata festa di compleanno in piena pandemia che era divenuta virale sui social.