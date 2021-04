Osimhen e l'appello social per la ragazza disabile che vende acqua in strada: la vicenda

Victor Osimhen ha trovato la ragazza che cercava nell'appello social lanciata nelle scorse ore. Il nigeriano, attraverso una ‘story’ sul suo account Instagram, aveva mostrato l’immagine di una donna che, con una gamba amputata, regge con la testa un recipiente pieno di bottiglie d’acqua da vendere. Un’immagine molto cruda e toccante che descrive una realtà ben conosciuta da Victor, il quale ha lanciato un appello social a scopo benefico: "Aiutatemi a trovare questa ragazza”.

A soffermarsi sulla storia è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "È bastata mezza giornata perché l’operazione-ricerca partita via social si concludesse con successo. A darne notizia è stato lo stesso centravanti del Napoli che sul proprio profilo ha postato una nuova storia attraverso la quale ha reso pubblica la videochiamata fatta con la ragazza rintracciata.

"L’ho trovata, l’ho trovata”, ha annunciato felice, Osimhen. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno mostrato preoccupazione per la sua situazione. "Dio vi benedica", ha scritto il giocatore. Dicevamo di quanto fosse rimasto colpito Osimhen dalla foto di questa ragazza e di quel ricordo che gli è ritornato subito in mente. Più volte Victor ha raccontato delle sue giornate trascorse a pochi passi dalla più grande discarica di Lagos, dove la povertà prevale su tutto. Ed è lì che si radunano tutte le persone disperate, che hanno bisogno di mangiare e bere, ha raccontato il giocatore, ricordando pure i suoi primi calci ad un pallone improvvisato, a piedi nudi, non avendo, la mamma, la possibilità di comprargliele.