Osimhen, il cognato e l'arresto della sorella: la ricostruzione del caso

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Un nuovo terremoto nella vita di Victor Osimhen, ancora una volta durante la sosta per le nazionali. Nella giornata di ieri è spuntata una clamorosa denuncia da parte di Osita Okolo, ex membro dell'entourage del giocatore nonché marito della sorella. Il Corriere dello Sport fa una ricostruzione dell'accaduto:

"La questione è antica, ha avuto già eco, è racchiusa in una denuncia di Okolo di qualche anno fa - dopo la cessione di Osimhen dal Lilla al Napoli, con società chiaramente estranee al braccio di ferro - c’è una sfida di mezzo milione di euro su presunti patti di quell’epoca che ha aperto un fronte e che sta ancora lì, come si vede andandosene a spasso su queste diavolerie che ormai (ci) appartengono ed alle quali non ci si può sottrarre, perché costituiscono testimonianze. Le scene che adesso si prendono le copertine virtuali (anzi, reali!): risalgono al 10 ottobre scorso, dunque cinque giorni fa, mostrano agenti in divisa, una donna che strilla disperatamente e poi didascalie di parte che restano lì, dettagli o anche no, certo non prove provate".