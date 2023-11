Osimhen in campo contro l'Atalanta? Una frase di Garcia lascia ottimisti

"Dunque nessun ritardo nel recupero, come qualcuno vociferava, anche se poi ovviamente saranno gli allenamenti dei prossimi giorni a far capire meglio"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una data cerchiata in rosso sul calendario: quella del 25 novembre, giorno della importantissima trasferta sul campo dell'Atalanta. Una gara in cui potrebbe fare il suo ritorno Victor Osimhen dopo l'infortunio muscolare. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che riprende alcune dichiarazione di Garcia: "Non mi sono occupato di questa cosa, i medici e i dirigenti lo hanno fatto. Io ho scambiato dei messaggi con Victor, perché per ora mi sono occupato di quelli che possono giocare. Dopo queste due partite c’è la sosta e credo che potrà essere pronto per l’Atalanta, alla ripresa del campionato".

Si legge sulla rosea: "Dunque nessun ritardo nel recupero, come qualcuno vociferava, anche se poi ovviamente saranno gli allenamenti dei prossimi giorni a far capire meglio quando le elastiche e preziose fibre muscolari del nigeriano saranno capaci di “esplodere” per tornare in campo e dare il massimo. Sì, perché Victor su quello è concentrato ed è triste quando non può giocare con la sua squadra. Dietrologie e altre discussioni non lo toccano".