Osimhen, l'entourage: "E' in buone condizioni, stasera può giocare. Ma decide Spalletti"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Oma Akatugba, parte dell’entourage di Victor Osimhen: "È in buona forma, sta migliorando giorno dopo giorno anche dall’infortunio al volto, ed è in buone condizioni fisiche. È nelle migliori condizioni per giocare stasera, se Spalletti non lo schiererà sarà per scelta sua.

È stato deluso nel non giocare in Coppa d'Africa, ma felice di aver potuto giocare con il Napoli e contribuire alla lotta Scudetto. La Nigeria è sua madre, il Napoli è sua moglie. Sfortunatamente il Covid, ma anche l’infortunio, non gli hanno permesso di giocare in Coppa, ma è stato felice di aiutare il Napoli e soprattutto di aver contribuito alla qualificazione della Nigeria alla Coppa d’Africa.

Victor ha già disputato delle gare importanti con delle squadre importanti, come quando ha segnato due gol, con la maglia del Lille, in Champions contro Chelsea e Valencia. Il suo potenziale lo ha dimostrato anche contro le big italiane, questa partita sarà un'ulteriore dimostrazione delle sue potenzialità".