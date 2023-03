Osimhen: "Lavoro per arrivare in Premier League un giorno, ma qui ci sono i tifosi migliori del mondo"

Hai giocato già in tre dei Top 5 campionati europei. Hai l'ambizione di andare in Premier League? E' una delle domande poste in conferenza stampa

Hai giocato già in tre dei Top 5 campionati europei. Hai l'ambizione di andare in Premier League? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Victor Osimhen, a margine della consegna del Premio Sportivo dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. Questa la risposta dell'attaccante nigeriano: