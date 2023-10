Osimhen non tira più i rigori e non è affatto una brutta notizia

Nell'elenco delle buone notizie ci finisce anche questa banale e statistica considerazione collaterale dopo Napoli-Real Madrid

Due rigori trasformati su due da Piotr Zielinski. Nell'elenco delle buone notizie ci finisce anche questa banale e statistica considerazione collaterale dopo Napoli-Real Madrid. Ormai è chiaro che Osimhen non sia più il rigorista del Napoli, una scelta forse dettata dall'ultimo errore e dal video social tanto discusso. Ma non è una cattiva notizia: gli ultimi tre penalty sono stati realizzati. Due dal polacco e uno da Politano. Il Napoli sta finalmente trovando continuità dagli undici metri dopo i tanti errori dello scorso anno quando su diciotto tiri sei non si trasformarono in gol.