Osimhen out a Verona? Garcia pensa a una mossa a sorpresa per sostituirlo

Victor Osimhen si è infortunato. Non si conosce ancora l'entità del problema, quindi neanche i tempi di recupero

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen si è infortunato. Non si conosce ancora l'entità del problema, quindi neanche i tempi di recupero, ma La Gazzetta dello Sport fa sapere che il nigeriano non ce la dovrebbe fare a recuperare per il match sul campo dell'Hellas Verona. E si proietta anche oltre, soffermandosi sulla possibile scelta di Rudi Garcia per la sostituzione al Bentegodi:

"Dunque a questo punto il favorito sarà l’ex Giovanni Simeone. L’argentino già a Lecce è partito titolare da centravanti, quando Garcia aveva deciso di far riposare un po’ Osimhen in vista della sfida con il Real Madrid. Il Cholito è andato già in gol contro l’Udinese, entrando dalla panchina, e spera di avere nuove occasioni da sfruttare. L’altro candidato è Giacomo Raspadori, schierato titolare come punta centrale ieri sera da Luciano Spalletti in Nazionale, contro Malta. In gol c’è andato l’altro Jack, Bonaventura, ma il bolognese è sempre competitivo. E chissà che Garcia non pensi di schierarlo insieme a Simeone con il 4-2-3-1".