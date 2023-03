Osimhen senza limiti: "Scudetto? Stiamo per fare la storia. Ma sogno anche finale Champions"

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha ricevuto a Roma, il Premio Sportivo della Stampa Estera

Victor Osimhen , attaccante del Napoli, ha ricevuto a Roma, il Premio Sportivo della Stampa Estera. Dopo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi turchi di DHA: " Scudetto? Stiamo per fare la storia. Stiamo facendo del nostro meglio. Noi stiamo facendo un’ottima stagione, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo continuare a giocare come una squadra per raggiungere il nostro obiettivo.

La mia foto sulle torte e sulle figurine come mi fa sentire? Bello vedermi sopra queste cose a Napoli. Poco dopo essere arrivato al club, non avrei mai pensato che potesse accadere. Penso che sia una cosa importante per me. Ecco come dimostrano la loro ammirazione per me in cambio di quello che ho fatto sul campo: mi motiva di più a renderli felici in questa stagione. Finale di UEFA Champions League a Istanbul il 10 giugno? Potrebbe essere un sogno".