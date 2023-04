Osimhen sognava la Champions già nel 2020: spunta la frase detta ad ADL

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen merita applausi per la generosità che ci ha messo

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen merita applausi per la generosità che ci ha messo, per la voglia che ha avuto di prendersi la squadra e portarla verso un sogno, che è il suo sogno. Lo confidò al presidente Aurelio De Laurentiis nel giorno che si conobbero nell’estate 2020, prima di firmare il contratto che lo avrebbe legato al Napoli fino a 2025: voleva vincere lo scudetto, ma puntava alla Champions.