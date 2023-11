Osimhen torna a Napoli: mercoledì sarà al Maradona per sostenere i compagni in Champions

Questa la notizia che arriva dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen pronto a rientrare a Napoli: sarà al Maradona per sostenere i compagni nella sfida di Champions League contro l’Union Berlino. Questa la notizia che arriva dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’.

“Ha risolto le sue beghe personali a Lagos e ha annunciato il suo rientro per dopodomani (mercoledì, ndr). Dovrà ripetere con lo staff medico gli accertamenti in clinica e capire a che punto è il problema muscolare. L’obiettivo è il rientro a Madrid, per la gara con il Real di Ancelotti il 29 novembre”.