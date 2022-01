Ospina a Dazn: "Partita difficile, tre punti importantissimi. Sforzo grandissimo di tutti"

Al termine di Napoli-Sampdoria, il portiere azzurro David Ospina ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria contro i blucerchiati: "Risultato importantissimo, tutti i giocatori disponibili andiamo avanti e facciamo di tutto per il Napoli. Era una partita difficile e questi tre punti sono davvero importanti per noi. Devi essere sempre pronto a dare il massimo come stanno facendo Rrahmani e Juan Jesus, serviranno tutti per questa seconda parte del campionato. Sono felice per il loro rendimento".

Dieci partite senza prendere gol, quanto è difficile rimanere concentrati quando arriva solo un tiro in porta?

"Sono queste le partite più difficili, devi rimanere sempre concentrati perché ti arriva una sola palla e devi essere pronto ad aiutare la squadra. La squadra ha fatto uno sforzo grandissimo, facciamo questi tre punti per continuare questo campionato molto difficile".