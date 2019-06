Ospina: "James felice di venire a Napoli! Sarebbe fantastico averlo in azzurro"

Il portiere della nazionale colombiana David Ospina ha parlato in mixed zone dopo la vittoria per 1-0 contro il Qatar in Copa América. Oltre che della gara vinta della sua nazionale, il portiere ha parlato anche della possibilità di un approdo a Napoli del suo compagno di nazionale James Rodriguez: “Sappiamo chi è James e cosa rappresenta, sarebbe bellissimo averlo in squadra per raggiungere i prossimi obiettivi. Lui sa che è una grande squadra e gli piacerebbe venire a Napoli, prenderà la decisione migliore per la sua carriera. James è concentrato sulla Copa America ma se l’affare si potesse fare sarebbe fantastico”.