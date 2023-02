Ostigard a Mediaset: "Servirà coraggio! Obiettivi? Non ne fissiamo, una gara alla volta"

Leo Ostigard, difensore del Napoli, prima del match di Champions League sul campo dell'Eintracht Francoforte è intervenuto al microfono di Mediaset

Leo Ostigard, difensore del Napoli, prima del match di Champions League sul campo dell'Eintracht Francoforte è intervenuto al microfono di Mediaset: "Naturalmente sarà una partita importantissima contro una squadra forte, dovremo essere coraggiosi e provare a giocare come nelle ultime gare. Speriamo di prenderci risultato, ma sappiamo che non sarà facile. Obiettivi? D'ora in poi giocheremo partita dopo partita e non fisseremo un obiettivo. Tutti i giocatori andranno in campo per dare il massimo".