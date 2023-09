Ostigard esalta Kvara dopo la sfida in Nazionale: "È un top e quest'anno si ripeterà"

“È stata una buona gara, la Georgia ha giocatori forti e ha creato occasioni in ripartenza nel primo tempo”

“È stata una buona gara, la Georgia ha giocatori forti e ha creato occasioni in ripartenza nel primo tempo” Così Leo Ostigard in mixed zone dopo la sfida della sua Norvegia alla Georgia di Kvara: “Siamo stati bravi a non concedere troppe occasioni, abbiamo segnato due gol ed abbiamo vinto. Non era facile.

Kvaratskhelia? Siamo buoni amici, ci siamo fermati a chiacchierare dopo la gara dell’occasione in cui mi sono opposto ad un suo tiro. Di questo non era molto felice. Torneremo a Napoli insieme in aereo. Lui è un top player, già lo scorso anno è stato tra i migliori in Serie A. Ha ancora molto tempo davanti a se, quello che ha fatto lo scorso anno è incredibile ma credo che si ripeterà anche in questa stagione”