Ounahi, l'ex intermediario: "Piaceva al Sassuolo, se il Napoli lo prende per questa cifra fa un affare!"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Mario De Rossi, operatore di mercato ed ex intermediario di Ounahi

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Mario De Rossi, operatore di mercato ed ex intermediario di Ounahi: “Ounahi? Io non sono l’agente. I club in questo caso sono in contatto tra di loro e con l’agente. Fino all’anno scorso mi è capitato di parlare di lui con alcuni club italiani, specialmente col Sassuolo quando all’epoca costava 2/3 milioni. Piaceva il calciatore in generale, ma non hanno voluto approfondire il discorso. L’unico rimpianto che ho con il Napoli è Aguerd che fu proposto a Giuntoli per 8/10 milioni, poi si è trasferito al West Ham. I 15 milioni di cui si parla e che si leggono sarebbero un ottimo investimento su Ounahi per il Napoli. Lui può tranquillamente giocare come play al posto di Lobotka o può fare la mezzala, è molto duttile. Ha visione di gioco e un’ottima tecnica di base. Ha dribbling ed un fisico non particolarmente strutturato, ma non deve mettere neanche troppa massa muscolare per non snaturarsi. Il fatto di non avere il passaporto comunitario non agevola il transfer, ma secondo me sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli. Sarei davvero contento se lo prendesse il Napoli perché è anche coerente con la strategia degli azzurri.