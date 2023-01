Ounahi vuole il Napoli, ma c'è il sorpasso del Leeds: Giuntoli non vuole tranelli

Il Napoli, però, ha già il gradimento del centrocampista, con un contratto pronto per 5 anni a 1,8 milioni per Ounahi.

Nuove indiscrezioni sulla trattativa per portare in azzurro Azzedine Ounahi. A parlare dell'affare è l'edizione odierna de Il Mattino: "Il Napoli, però, sembrerebbe essersi defilato dopo che l'Angers ha fatto scattare l'asta di mercato per Ounahi. Giuntoli non vuole cadere nel giochetto di fare una nuova offerta al rialzo. Al momento, quindi, è il Leeds con 25 milioni che potrebbe riuscire a ingaggiarlo.