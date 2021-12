Ounas, arrestato il rapinatore e rinvenuta l'arma

È stato arrestato il rapinatore di Adam Ounas: l’algerino era stato rapinato nel quartiere di Posillipo alla vigilia della trasferta di San Siro contro il Milan. A fornire nuovi dettagli sulla vicenda è l'edizione odierna de Il Mattino, che scrive: "Ha 44 anni e una sfilza di precedenti specifici. È stato arrestato due giorni fa, raggiunto da un fermo di pm, si chiama C.D.P, residente in via Teano (nei pressi di Secondigliano), particolarmente attivo nel rione Sanità. Vanta una serie di precedenti per fatti di rapina. Il rapinatore era in sella a uno Scooter rubato e oggetto di ricettazione, a caccia della preda di turno.

È stato trovato in strada, poi condotto all'interno della sua abitazione, dove è stata rinvenuta l'arma (un modello replica) usata per rapinare l'atleta azzurro. In tasca aveva una punta di trapano, di quelle che potrebbero servire per infrangere finestrini o forzare serrature" spiega il quotidiano che ribadisce come l'uomo sostiene di non aver riconosciuto Ounas al momento della rapina.