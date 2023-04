Out Politano, ma a Spalletti resta il dubbio a destra. E chi fa spazio a Anguissa?

Per Torino bisogna rifare il Napoli ovunque, in difesa e in attacco sicuramente, in mezzo si vedrà, scrive il Corriere dello Sport

Per Torino bisogna rifare il Napoli ovunque, in difesa e in attacco sicuramente, in mezzo si vedrà, scrive il Corriere dello Sport in merito alle assenze di Politano e Mario Rui infortunati e probabilmente anche di Rrahmani. Ci sarà Osimhen che "giocando e allenandosi sta sempre meglio, che ha dovuto rinunciare all'andata dei quarti con il Milan e al ritorno si è presentato generosamente senza essere ancora lui al 100%, ma che non vuole sentir ragioni". Rientrano Kim e Anguissa e Spalletti potrebbe sistemare il coreano "al fianco di Juan Jesus e poi infilando il camerunese al fianco di Lobotka, per Ndombele o magari per Zielinski, che a quel punto lascerebbe il posto al francese. Ma nei percorsi tortuosi del pre-partita c'è anche da occupare la corsia di sinistra, che andrà ad Olivera automaticamente, e quella di destra che invece Lozano ed Elmas si contenderanno a oltranza".