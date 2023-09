Pagellone Gazzetta al mercato: 8 alle milanesi, Torino e Roma! Napoli da 6,5

La Gazzetta dello Sport propone il pagellone al mercato della Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport propone il pagellone al mercato della Serie A. Si parte dall'8 per Milan, Torino, Inter e persino Roma, passando per i 7 ad Atalanta e Fiorentina prima di arrivare al 6,5 al Napoli: "Non erano in tanti a pensare che oggi, a mercato chiuso, Osimhen avrebbe indossato ancora la maglia del Napoli. Invece Osi e Kvara sono i pilastri di Garcia per tentare il bis. Ma i rispettivi contratti non sono stati ancora rinnovati. Questo abbassa il voto a 6,5".

Stesso voto del Napoli anche a Lazio, Genoa, Bologna e Lecce mentre 6 per Juventus, Monza, Sassuolo, Salernitana, Cagliari e Frosinone. Beccano il 5,5 invece Verona, Udinese ed Empoli.