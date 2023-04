Pasquetta senza attaccanti: in allenamento schierato giocatore a sorpresa come punta

Seduta di lavoro di Pasquetta senza punte per Spalletti a due giorni dalla gara contro il Milan

Seduta di lavoro di Pasquetta senza punte per Spalletti a due giorni dalla gara contro il Milan. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nell’allenamento dell’antivigilia Luciano Spalletti non aveva nemmeno un centravanti per le esercitazioni tattiche e ha fatto alcune prove con il centrocampista offensivo Eljif Elmas schierato in quel ruolo.