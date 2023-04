Patto ADL-ultras, com'è nato e cosa prevede: anche i tifosi sono scesi a compromesso

Aurelio De Laurentiis ieri prima di Napoli-Hellas Verona ha incontrato i rappresentanti delle curve.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta di un patto tra le parti: "I tifosi si sono detti disposti a rispettare il regolamento d’uso dello stadio e quindi a fare quanto necessario per portare al Maradona i propri striscioni, De Laurentiis di contro ha aperto alla possibilità di tornare indietro sull’obbligo di fidelity card per l’acquisto dei biglietti delle partite casalinghe (che aveva in pratica estromesso i tifosi “non tesserati” dal Maradona) e si è detto aperto al dialogo anche sull’organizzazione delle trasferte e di quella che sarà la celebrazione del terzo scudetto della storia del Napoli, che probabilmente coinvolgerà anche i “gruppi” del tifo partenopeo".