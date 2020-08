Pedullà: “Chi parlava di Aguero e Osimhen al Liverpool ora spegne Koulibaly-City”

La cessione di Kalidou Koulibaly sembra, con il passare delle ore, una delle certezze più solide per il mercato in uscita del Napoli. Sul difensore senegalese c'è forte l'interesse del Manchester City che starebbe lavorando senza sosta proprio per portare in Premier il giocatore azzurro. A dare un ulteriore lettura delle ultime ore di questa operazione è Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, attraverso il suo sito ufficiale: "Vi abbiamo raccontato tutto quello che sapevamo su Kalidou Koulibaly in orbita Manchester City, una situazione da tenere sotto controllo. Abbiamo detto che esiste un accordo tra il difensore senegalese e il Manchester City, in attesa di una nuova proposta che arriverà al Napoli, da 70 milioni più bonus. Sono trattative importanti che non si risolvono in poche ore, bisogna avere pazienza.

Ora il nostro amico napoletano, lo stesso che aveva mandato Aguero in orbita Napoli e che aveva detto “Osimhen non andrà al Napoli, sarà del Liverpool”, si preoccupa di spegnere qualsiasi ipotesi di chiusura semplicemente perché non è ancora arrivata l’offerta. Infatti, deve arrivare, di sicuro non ci facciamo condizionare dai procuratori che smentiscono, altrimenti sai le notizie… Ma se dall’entourage di Koulibaly il nostro amico ha raccolto le stesse cose che aveva raccolto dall’entourage di Osimhen, ci sono buone possibilità che la trattativa per Kalidou possa andare fino in fondo. A meno che Aguero, chissà…".