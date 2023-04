"Pelato di merda, ti mangio il cuore": il referto inchioda Landucci e premia lo stile Spalletti

Una figuraccia enorme. Marco Landucci, allenatore in seconda di Allegri alla Juve, è stato inchiodato dal referto arbitrale che ha riportato i suoi vergognosi insulti a Spalletti. Da premiare invece la non reazione di Spalletti, che con grande signorilità non ha risposto a parole così infime. Sul tema scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

«Landucci visibilmente contrariato per alcune decisioni arbitrali», discuteva con Spalletti. I due, secondo il referto dei delegati federali, «si venivano a trovare a circa un metro di distanza l’uno dall’altro. In tale frangente, Landucci rivolgeva all’indirizzo di Spalletti le seguenti parole: “Pelato di m..., ti mangio il cuore”. Spalletti, nell’imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del Napoli, non reagiva». Secondi di nervosismo e tensione che il vice di Allegri pagherà di tasca propria, come previsto dal regolamento interno al club juventino.