"Pelato di merda! Ti mangio il cuore": le vergognose minacce del vice di Allegri a Spalletti

Un vergognoso retroscena dalla notte magica di Torino che riguarda il secondo di Allegri, Marco Landucci. A rivelarlo è l'edizione odierna de La Stampa: “C’è una frase offensiva che rimbomba nei tre corridoi, due laterali e uno centrale, dello Stadium e finisce nelle tre pagine di allegati su Juve-Napoli redatte dai quattro inviati della Procura federale a Torino. La pronuncia l’allenatore in seconda della Juve, Marco Landucci, «visibilmente contrariato per alcune decisioni arbitrali», nei confronti di Luciano Spalletti, tecnico titolare della panchina partenopea. I due, secondo il referto dei delegati federali, «si venivano a trovare a circa un metro di distanza l’uno dall’altro. In tale frangente, Landucci rivolgeva all’indirizzo di Spalletti le seguenti parole: “Pelato di m…., ti mangio il cuore”.

Spalletti, nell’imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del Napoli, non reagiva nei confronti di Landucci». Lo spiacevole episodio è stato «interamente rilevato, in maniera chiara e inequivocabile», da uno dei quattro investigatori federali e oggi, insieme al referto dell’arbitro Fabbri, sarà vagliato dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea”.