Per la squadra è così pesante abbracciare Lozano dopo i gol?

Al di là delle prestazioni e delle tante difficoltà, ai tifosi continua a non piacere soprattutto l'atteggiamento della squadra. Come se la zona Champions non rappresentasse uno stimolo per chi ha lottato negli anni per il titolo, senza voler forzare collegamenti con rinnovi o mancate cessioni. Non convince per niente lo spirito nelle difficoltà, ma persino nei momenti che dovrebbero essere d'entusiasmo. Il tutto diventa evidente nei gol. Negli ultimi due, entrambi di Lozano, il messicano li ha quasi celebrati da solo. Se col Salisburgo si poteva pensare alla voglia di riprendere subito il gioco dopo il pareggio, fa discutere come la squadra abbia accolto il vantaggio a Milano, contro una squadra in difficoltà ma pur sempre in uno scenario storico ed anche ieri con 65mila spettatori. Lozano viene abbracciato da Elmas e Hysaj da quelle parti, poi riceve un cinque da Allan che è l'unico ad accelerare il passo, mentre gli altri - dopo la conferma del gol da parte del VAR - lo avvicinano solo nel rientro verso le loro posizioni e Callejon - che al gol si limita ad un applauso ed a rientrare a centrocampo - è tra gli ultimi ad allungare timidamente una mano, ma solo perché è il messicano in extremis a voltarsi. E' così difficile trovare un minimo d'entusiasmo o lo spogliatoio del Napoli è davvero un guazzabuglio con poca unità, non solo con società ed allenatore, ma anche tra gli stessi giocatori?