"Perché sponsor e tifosi devono conoscere nostre perdite?", furia ADL: ha minacciato di non firmare documento in Lega

Il presidente della Lega Serie A Dal Pino e l'ad De Siervo volevano inserire i dettagli delle perdite nel comunicato post taglio stipendi e a quel punto Aurelio De Laurentiis, rivela Il Mattino, ha urlato la sua indignazione. Il quotidiano scrive testualmente: "Che senso può esserci a certificare queste perdite? Perché dobbiamo far sapere i fatti nostri? Perché sponsor, tifosi e fornitori devono conoscere questi dati?". Una sfuriata con il numero uno del Napoli che ha minacciato di non firmare il documento e di non prendere più parte alle assemblee di Lega. Quasi tutti gli hanno dato ragione. Il Napoli, comunque, procederà alla comunicazione dei tagli.