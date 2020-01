Perugia, Cosmi in conferenza: "Felice di trovare il Napoli, l'ultima fu 19 anni fa! Gattuso? Ci siamo sempre sentiti..."

"Con questa maglia ogni allenamento è un'emozione": esordisce così, in conferenza pre gara, mister Serse Cosmi, da poco tornato sulla panchina del Perugia. Domani l'esordio ufficiale, con la gara di Coppa Italia che vedrà il Grifo impegnato sul campo del Napoli: "In questi primi giorni abbiamo pensato alla preparazione delle partite dando priorità ad alcuni aspetti. Ho visto attenzione, applicazione ed entusiasmo: domani voglio vedere personalità, voglio una squadra che sappia attaccare la profondità, non solo con gli attaccanti. Voglio che i giocatori facciano vedere alla gente che vogliono vincere le partite".

FORMAZIONE E NON SOLO - "L'entusiasmo? Mi fa piacere. Se i tifosi hanno aspettative vuol dire che si aspettano qualcosa". Si parla poi della formazione, con Mazzocchi e Nicolussi Caviglia che apparivano in dubbio. Breve accenno del tecnico: "Nicolussi Caviglia sarà convocato, Mazzocchi non ce la fa, è influenzato come Capone. Angella? Torna in gruppo da mercoledì".

BATTUTA SU GATTUSO - Il nuovo allenatore del Perugia ha un bel rapporto anche con il collega azzurro Gattuso: "Io e Gattuso ci siamo sempre sentiti quando entrambi cercavamo panchina. Rino sa che l'ho sempre stimato come persona. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, anche quando giocava. Sono felice di misurarmi con il Napoli perché non ci gioco da 19 anni.