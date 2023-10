Politano come Osimhen: esce contrariato e s'infuria con Garcia

Matteo Politano come, qualche settimana fa, Osimhen non prende bene la sostituzione e s'infuria con Rudi Garcia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano come, qualche settimana fa, Osimhen non prende bene la sostituzione e s'infuria con Rudi Garcia. L'esterno esce dall'altra parte del campo, non saluta il compagno Cajuste e poi, platealmente, manda a quel paese l'allenatore. Il gesto, neanche a dirlo, diventa immediatamente virale sui social. Anche perché dopo 6' la Fiorentina è passata in vantaggio con Bonaventura.