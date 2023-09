Politano ko, Cdm: "Garcia ha già scelto il sostituto?" e fa il nome

Politano sarà out contro il Genoa, chi al suo posto? Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Politano sarà out contro il Genoa, chi al suo posto? Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il dubbio di Garcia riguarda la zona destra dell’attacco: le prestazioni di Elmas in Nazionale, arricchite anche dal gol contro Malta, lo spingono in vantaggio rispetto agli altri compagni di squadra e di reparto. Elmas e Raspadori ieri hanno svolto il primo allenamento in gruppo dopo gli impegni in Nazionale, Lindstrom è rientrato lunedì dopo le gare con la Danimarca ma sembra destinato più a subentrare dalla panchina".