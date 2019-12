Prandelli traghettatore? Arriva la smentita: "Niente di vero, io e ADL non ci sentiamo da anni"

Cesare Prandelli è stato accostato in questi giorni alla panchina del Napoli nel caso in cui saltasse la testa di Carlo Ancelotti in seguito alla crisi del Napoli. Ma il diretto interessato, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha smentito l'indiscrezione venuta fuori dall'edizione odierna de Il Mattino o, quantomeno, nega qualsiasi tipo di contatto:

"No, non ne so nulla. Chiaro che fa sempre piacere essere accostato a una grande squadra, ma in questo momento la concentrazione di tutti deve essere sugli obiettivi. Non c'è niente di vero. Ci sarebbe da preoccuparsi, perché le parole del presidente sono state chiare. Ma chi meglio di Ancelotti può risolvere i problemi del Napoli? Io e il presidente ci eravamo sentiti un paio di volte, ma io avevo preso l'impegno con la Nazionale e mi sembrava doveroso rispettarlo. C'era stato un colloquio, ma poi non l'ho più sentito".