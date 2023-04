Prefetto di Napoli: "Lavoriamo per la festa, ma regole vanno rispettate! Non si ripeta il 2 aprile"

Il Prefetto di Napoli Claudio Palomba ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica

Il Prefetto di Napoli Claudio Palomba ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica parlando della questione tifosi: "Stiamo lavorando affinché ci sia una festa, siamo pronti a qualsiasi tipo di confronto, se troveremo la disponibilità e sempre nel rispetto della legge, nell'intento di restituire tranquillità ed evitare che si ripeta uno spettacolo indegno come quello a cui abbiamo assistito il 2 aprile scorso. Non intendiamo legittimare nessuno, ma solo dialogare perché sarebbe inconcepibile guastare un momento come questo, con una città che dopo 33 anni sta riconquistando lo scudetto.