Pres. Atletico Madrid chiude a James: "Siamo competitivi così, la rosa è chiusa!"

Sembrerebbe che per James Rodriguez ci siano soltanto tre alternative: la permanenza al Real Madrid, l'approdo al Napoli o quello all'Atletico Madrid. I Colhoneros però non sono tanto forti sul giocatore, come ha fatto capire il presidente Enrique Cerezo che ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "In tempi di mercato è evidente che risulti difficili essere disponibile con i giornalisti. James? La nostra squadra è forte così e crediamo di essere già competitivi come siamo per tutte le competizioni. La rosa è chiusa. Nel calcio non si può mai sapere cosa accadrà domani. Oggi posso dire solo che siamo forti così e che la rosa è già fatta".