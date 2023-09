Pres. Genoa a sorpresa: "Retegui non lo scambio con Osimhen, può diventare forte come lui"

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino in vista della gara di campionato di domani

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino in vista della gara di campionato di domani.

Ha il merito di aver portato in Italia Retegui. Lo fa lo scambio con Osimhen?

"No, mi tengo stretto Mateo. Perché gli voglio tanto bene e perché ha tutte le caratteristiche per diventare come Osimhen. E questa sarebbe una grande cosa anche per la nostra Nazionale".