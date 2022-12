Pres. Juve Stabia: "Alla base dell'allenamento congiunto non c'è scaramanzia, ma gli ottimi rapporti con ADL"

Antonio Langella, presidente della Juve Stabia, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency

Antonio Langella, presidente della Juve Stabia, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Fare allenare i nostri con la capolista della Serie A è motivo d'orgoglio, un grande onore per noi e per i tifosi. Gli stabiesi poi hanno un amalgama da tempo con i tifosi azzurri, c'è grande simpatia e questi momenti poi si vivono assieme.