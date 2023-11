Pres. Juve Stabia: “Ieri 3 partitelle da 25’, Mazzarri ha giocato col 4-3-3! Su ADL..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Langella, presidente della Juve Stabia

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Langella, presidente della Juve Stabia: “Incrociamo le dita, andiamo avanti e proviamo a sognare senza rompere questo incantesimo. Questa serie C è proprio bella e c’è una netta differenza tra serie B e serie C perché solo una sale dalla C alla B mentre 3 squadre salgono dalla B alla A. Noi abbiamo speso molto di meno di alcune corazzate che vengono da dietro e corrono e questo ci fa stare tranquilli. Noi abbiamo tanti giovani e li facciamo giocare. Abbiamo uno splendido rapporto con la famiglia De Laurentiis che stimo molto e anche tra tifosi c’è un ottimo rapporto. Ieri come consuetudine ci siamo allenati insieme, 3 partitelle da 25 minuti, un modo per sgranchirsi le gambe.

Mazzarri ha giocato col 4-3-3, era molto sereno ma concentrato. E’ sempre bello affrontare il Napoli per noi, significa che stiamo crescendo ma ieri c’era un’aria serena. Ho visto anche Osimhen che ha parlato con Mazzarri. De Laurentiis era tranquillo, abbiamo parlato del più e del meno, ma con una serenità incredibile. Il nostro obiettivo è la salvezza e lo dico adesso che siamo primi, perché rispetto agli altri anni, quest’anno tutte e 20 le squadre hanno speso tantissimo quindi vedo una grande competizione ed effervescenza”.