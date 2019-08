PRIMA PAGINA - CdS: "Icardi, ecco l'alleanza anti-Juve! Mauro a Napoli e Milik alla Roma"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato ed in particolare il caso Icardi: Inter, Napoli e Roma - si legge - avrebbero messo in piedi una vera e propria alleanza anti-Juve, per evitare che l'attaccante argentino possa finire in bianconero. Ed ecco che Ii profila una triangolazione con Icardi al Napoli, Dzeko all'Inter e Milik in giallorosso. Marotta starebbe studiando anche una clausola che impedirebbe di poter rivendere Icardi alla Juventus.