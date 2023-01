Primavera, impresa Napoli in Coppa Italia: battuta la Juve a Vinovo e ora i quarti contro la Roma

Impresona degli azzurrini di Frustalupi che espugnano Vinovo battendo la Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera

Menzione speciale per l'ex Barça classe 2003 Alastuey migliore in campo per gli azzurrini che ai quarti di finale sfideranno la Roma (vittoriosa ai rigori sul Lecce). Clicca qui per rivivere il nostro live