Procuratore Antimafia applaude ADL: "Bravo a stilare clausola contro rapporti calciatori-clan"

Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia, è stato intervistato da Il Mattino ed è intervenuto per chiarire alcune vicende: "Lo sport ha un importante ruolo nel gioco della trasparenza, della integrità e della correttezza. Le mafie sono entrate anche nel mondo del calcio. Bagarinaggio e influenze negli incontri, calciatori del Napoli che hanno rapporti coi camorristi. L'antidoto a tutto questo sono le regole: e chi opera nello sport e chi lavora nello sport deve ancora di più reagire alle situazioni che creano scorrettezze». Le parole del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho risuonano nel salone che ospita a Formia il corso per formatori tecnici di taekwondo e vengono immediatamente rilanciate sia negli ambienti sportivi che in quelli giudiziari".

Napoli che hanno rapporti con i camorristi. Può chiarire questo passaggio? "A dire il vero ho parlato di tante situazioni: dagli ultras juventini legati alla ndrangheta al calcio-scommesse, per finire alle numerose inchieste in materia di frodi sportive. Ho anche fatto riferimento alle stesse frequentazioni pericolose tra alcuni calciatori del Napoli, e non solo, con alcuni ambienti camorristi. Ma ho parlato in generale, e senza riferirmi a situazioni particolari. E aggiungo che bene ha fatto il presidente del Napoli, De Laurentiis, a inserire una clausola generale di contratto che impone a tutti i calciatori della squadra di non avere alcun tipo di relazioni con soggetti legati a ogni forma di criminalità".