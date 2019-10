Programmato allenamento al San Paolo: il 7 novembre appuntamento per gli abbonati

Erano sei anni, dai tempi di Rafa Benitez, che il Napoli non apriva le porte per una seduta di allenamento. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il 7 novembre il San Paolo ospiterà gli abbonati del club azzurro per una seduta di allenamento a porte aperte. Notizia, questa, che fu annunciata già all'inizio della stagione e che, evidentemente, con l'arrivo della convenzione ha potuto trovare concretezza.