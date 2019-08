Psv all'esordio in Eredivisie, out Lozano! Van Bommel lo tiene fuori, addio vicino?

Non c'è Hirving Lozano nell'undici scelto dal tecnico Van Bommel per la prima di campionato del Psv Enidhoven contro il Twente. Il giocatore messicano, sul quale nelle ultime starebbe lavorando fortemente il Napoli, non scenderà in campo dall'inizio per l'esordio della sua attuale squadra in Eredivisie, di fatto scaricato dal tecnico Van Bommel.

Psv: Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Sadilek; Rosario, Guti, Pereiro; Bergwijn, Malen, Bruma.