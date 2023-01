Può accendersi il mercato in uscita: Sirigu e Demme verso l'addio

Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, Sirigu ha scoperto di essere un riferimento per il Cagliari di Ranieri

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe improvvisamente accendersi il mercato in uscita del Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, Sirigu ha scoperto di essere un riferimento per il Cagliari di Ranieri e dunque potrebbe essere attratto dal richiamo dalle origini. "Ma il mercato vive già di tormenti: ne ha Diego Demme (31) che piace, sembra parecchio, a Vincenzo Montella, protagonista con l’Adana Demirspor d’un campionato di spessore (quarto, a otto punti dalla capolista ma con una partita in meno) e deciso ad osare" si legge.