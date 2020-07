Quando la Roma scelse Under perché il Napoli gli aveva soffiato Ounas

Cengiz Under, che potrebbe essere uno dei primi acquisti del Napoli, è stato ingaggiato dalla Roma nel 2017 dopo che i giallorossi arrivarono in ritardo su Adam Ounas, primo obiettivo per rinforzare l'attacco. Era l'estate del 2017, sul gioiellino algerino c'era anche il Manchester United ma il Napoli bruciò tutti e concluse l'operazione a giugno, prim'ancora dell'apertura ufficiale del mercato, regalandosi un esterno di scorta alle spalle del tridente dei piccoletti che resiste ancora oggi. La Roma, così, punto su Under. In tre stagioni, l'attaccante turco ha segnato 17 gol con 12 assist in 87 partite, rendimento forse al di sotto delle aspettative. Ma all'età di 23 anni, nel pieno della sua crescita, Under può ancora crescere ed esplodere definitivamente. Magari a Napoli.