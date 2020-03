Quel gesto non è passato inosservato: così Gattuso risolve un altro problema

Fischio finale di Napoli-Torino, gli azzurri in campo si abbracciano, fieri di aver battuto l'avversario, conquistando il terzo successo di fila, cosa che in campionato quest'anno non era mai accaduto. Ma c'è un uomo per il quale il triplice fischio non sancisce la fine della partita. Il match finisce solo quando si lascia il campo per uno che cura i particolari come Gattuso e un gesto, la cui immagine ben presto è diventata virare sui social, lo testimonia fortemente.

GRAZIE AI TIFOSI - Rino è lì, a centrocampo, a ringraziare i suoi ragazzi. Ma quei ragazzi, a loro volta, per l'allenatore devono tanto al pubblico del San Paolo e, per questo, è bene andare ad omaggiarli. Ringhio richiama la squadra, gesticola, le intima di muoversi verso la Curva in segno di rispetto. "Non dobbiamo andare solo sotto la curva, ma fare il giro dello stadio, è importante. Tutti ci hanno aiutato per portarla a casa", dirà poi in conferenza stampa.

CURA DEI PARTICOLARI - Chiamasi cura dei particolari. Per fare bene, Rino lo sa, bisogna ricreare anche quell'entusiasmo di un tempo nell'ambiente, perché tutti sono importanti, tifosi compresi. Solo con unità d'intenti si può andare avanti e risalire dalle ceneri. Uno dei problemi palesati dal Napoli durante gli ultimi mesi della gestione Ancelotti ha riguardato anche lo strappo con la sua gente dopo l'ammutinamento post-Salisburgo. Così Gattuso, dopo aver risolto quelle di campo (ancora non tutti), prova a fare lo stesso anche con le questioni ambientali.