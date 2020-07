Rai - Osimhen, D'Avila ha chiamato Giuntoli: in Premier tempi dilatati, il Napoli ha un vantaggio

Si rincorrono indiscrezioni di mercato riguardo Victor Osimhen ed il possibile approdo al Napoli di De Laurentiis. In mattinata la notizia della possibile firma già apposta sul contratto che legherebbe il nigeriano al Napoli, ed ora le ultime riportate da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Confermo che c'è stato questo contatto telefonico tra D'Avila e Giuntoli, è stato l'agente a chiamare il direttore. Nei precedenti colloqui telefonici, l'agente ha sempre preso tempo, mostrando garbo ma rinviando l'incontro.

Sono successe due cose: evidentemente in Inghilterra, dove i contatti ci sono, ad esempio quella con Liverpool credo che D'Avila abbia avuto almeno due colloqui dal vivo con la dirigenza del Liverpool, con il capo scout dei reds. In Premier, però, si attende la fine della stagione agonistica per definire le strategie, il giocatore continua a piacere al Liverpool, mi dicono anche United e Tottenham, ma i tempi sono dilatati.

Il Napoli ha il vantaggio dei tempi, il Lille ha un accordo definito anche nei dettagli col Napoli e pressa il giocatore. L'uovo che offre il Napoli non è povero, e l'entourage comincia a ragionare se prendere l'uovo oggi o la gallina domani. Al momento Osimhen si metterebbe in tasca 3.5 netti più bonus".