Ranking Uefa, il Napoli vola al 16° posto: ad un passo il sorpasso alla Juve

Il club partenopeo incassa i punti per la vittoria contro il Braga, ma soprattutto il ricco bonus per il passaggio agli ottavi di finale e così scala il ranking europeo

TuttoNapoli.net

Che balzo per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo incassa i punti per la vittoria contro il Braga, ma soprattutto il ricco bonus per il passaggio agli ottavi di finale e così scala il ranking europeo. Il Napoli sale a quota 79.000, superando Benfica, Villarreal e Bayer Leverkusen ed accorciando sulle squadre che lo precedono. La Top 15 è ad un passo: basterà un pari per scavalcare la Juventus ferma senza coppe, poi appena più avanti Atletico e Siviglia (eliminato)

Ranking Uefa al 13/12/2023

1 Man City 139.000

2 Bayern 136.000

3 Real Madrid 123.000

4 Liverpool 107.000

5 Psg 102.000

6 Inter 99.000

7 Chelsea 96.000

8 Lipsia 94.000

9 Man United 92.000

10 Roma 89.000

11 Barcellona 85.000

12 Dortmund 84.000

Siviglia 84.000

14 Atletico 82.000

15 Juventus 80.000

16 Napoli 79.000

17 Bayer Leverkusen 76.000

-----

22 Atalanta 66.000

32 Lazio 52.000

36 Milan 51.000

59 Fiorentina 29.000