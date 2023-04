Ranking Uefa, Napoli da applausi: aggancia il 19esimo posto e chiude col 2° miglior score della storia

La squadra di Luciano Spalletti chiude una meravigliosa esperienza in Champions con 25.000 punti, il secondo miglior score della storia del Napoli

Solo un pareggio per il Napoli nel ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan, ma quanto basta per agganciare il Porto e salire al 19esimo posto del ranking. La squadra di Luciano Spalletti chiude una meravigliosa esperienza in Champions con 25.000 punti, il secondo miglior score della storia del Napoli dietro soltanto ai 25.800 della stagione 2014-15 quando l'avventura europea si fermò col Dnipro in semifinale, ma in Europa League.

1. Man City 139.000

2. Bayern 136.000

3. Chelsea 126.000

4. Liverpool 123.000

5. Real Madrid 120.000

6. Psg 112.000

7. Man United 104.000

8. Juventus 98.000

Barcellona 98.000

10. Inter 91.000

11. Roma 89.000

Ajax 89.000

13. Dortmund 86.000

14. Atlético 85.000

15. Lipsia 84.000

16. Siviglia 83.000

17. Villarreal 82.000

Benfica 82.000

19. Napoli 81.000

Porto 81.000

21. Tottenham 80.000

--------------------------------

28. Atalanta 55.500

35. Milan 50.000

41. Lazio 42.000

101. Fiorentina 16.000