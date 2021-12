Ranking Uefa, vittoria e bonus qualificazione: il Napoli riavvicina la Top 20 e sorpassa l'Inter

GIOVANILI UFFICIALE - PRIMAVERA, SI FERMA ANCHE CIOFFI: L'ESITO DEGLI ESAMI Una brutta notizia per il tecnico Frustalupi che con l'ottimo lavoro svolto ha portato la Primavera al secondo posto in classifica. Una brutta notizia per il tecnico Frustalupi che con l'ottimo lavoro svolto ha portato la Primavera al secondo posto in classifica. LE ALTRE DI A FIGC, GRAVINA: "CASO SUAREZ, LA PROCURA VA VERSO L'ARCHIVIAZIONE" Gabriele Gravina, dal ​Museo Fifa di Zurigo, ha parlato del caso Suarez: "Non è vero che la Procura Figc non si sia pronunciata" Gabriele Gravina, dal ​Museo Fifa di Zurigo, ha parlato del caso Suarez: "Non è vero che la Procura Figc non si sia pronunciata"