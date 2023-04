Raspadori a Dazn: "Non sono ancora al 100%, ma do il massimo! Ruolo? Mi sento una punta. Sul Milan..."

L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida casalinga contro il Verona pareggiata per 0-0.

Come vi ha messo in difficoltà il Verona? "Da parte nostra è mancato ritmo nel girare palla e brillantezza nel trovare le imbucate. Il fatto che loro fossero chiusi ci ha messo in difficoltà, ma dovevamo fare meglio e dobbiamo ripartire perché l'entusiasmo c'è e siamo consapevoli dei nostri mezzi".

Ti senti a tuo agio in questa posizione? "Sono sempre a disposizione. Per natura mi sento attaccante e nelle zone centrali del campo, ricoprendo il ruolo di prima punta ma con caratteristiche diverse rispetto all'attaccante classico. Oggi c'erano pochi spazi e ho cercato di uscire dalla chiusura dei difensori dell'Hellas per non dare punti di riferimento. Abbiamo comunque fatto una buona gara, dobbiamo resettare e ripartire con il solito entusiasmo".