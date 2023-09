Raspadori e la grande differenza tra Garcia e Spalletti che nessuno si aspettava

I due allenatori hanno idee diverse sull'impiego e il ruolo dell'attaccante che il Napoli ha prelevato dal Sassuolo un anno fa

Punta per Spalletti, esterno col pregio di essere un jolly con Garcia. La doppia vita di Jack Raspadori. L'allenatore del Napoli vuole offrirgli più spazio ma sa che al centro dell'attacco è difficile trovarne tra Osimhen e Simeone. Così l'ha proposto mezzala in ritiro e ala in campionato: titolare con Frosinone e Sassuolo, prima a destra e poi a sinistra, mezz'ora al posto di Kvaratskhelia con la Lazio. Preferito sempre ad Elmas che fino a pochi mesi fa era la prima vera alternativa al georgiano e ora è fermo alla media di sette minuti a partita.

RASPADORI E IL NUOVO RUOLO CON IL CAMBIO DI ALLENATORE

Spalletti lo scorso anno utilizzò Raspadori soprattutto da punta. Felici i risultati. Sfruttando il mese di stop di Osimhen tra settembre e ottobre, l'ex Sassuolo si alternò a Simeone e segnò abbastanza. Memorabile la doppietta in casa dell'Ajax. Spalletti lo vede punta anche nell'Italia, lo ha detto in conferenza nel giorno della presentazione. Garcia, per esigenze, per dargli spazio, continua a schierarlo esterno. Per ora un gol annullato, un palo e un rigore calciato alto.